МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в 2018 году снизилась на 3,2%, до 3 513,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Уменьшение произошло за счет снижения средств на корреспондентских счетах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.01.2019 по сравнению с началом 2018 года уменьшилась до 6,2% (6,9% – на 01.01.2018).