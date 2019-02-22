МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 22 фев — ПРАЙМ. Единый реестр, который позволит банкам в автоматизированном режиме получать информацию о клиентах, имеющих необслуживаемые задолженности и долги по налогам, в пилотном режиме может заработать до конца 2019 года, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в кулуарах Уральского форума по информбезопасности в финансовой сфере.

"Это проект, его мы сейчас обсуждаем. Это очень сложный и с правовой, и с технической точки зрения проект. Мы оцениваем, что в пилотном режиме, если очень постараться, то это может заработать к концу года. А уже "боевой" режим — в следующем году", — сказал он.

Реестр представляет собой информационный ресурс общего пользования, который, в основном, будет наполняться Центральным банком. Эта информация будет предоставляться участникам рынка, начиная с банков, для того, чтобы снизить их риски и издержки на анализ каждого клиента. Поздышев пояснил, для каких компаний существует риск попадания в такой реестр.

"Компании, которые уличены в выполнении сомнительных операций. Второй источник этого реестра — компании, которые никогда не платили никаких налогов. Есть и другие источники формирования списка компаний с повышенным риском", — ответил зампред ЦБ на вопрос, какие компании могут попасть в такой реестр.

При этом он подчеркнул, что необходимо также предусмотреть правовой механизм корректировки. Если по какой-то причине организация по ошибке попала в этот ресурс, нужно предусмотреть механизм апелляции и изменения этой информации, пояснил Поздышев. Кроме того, он объяснил, в чем состоят преимущества создаваемого реестра по сравнению с данными, которые хранятся в бюро кредитных историй.

"Бюро кредитных историй получает только очень ограниченный объем информации, у них нет такой информации, которая есть у ЦБ. Кроме того, у нас бюро кредитных историй несколько, и тогда банку придется общаться с несколькими бюро. Во всей системе бюро кредитных историй нет какого-то объединенного информационного ресурса", — заключил Поздышев.