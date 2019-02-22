МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила приобрести 99,9% санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) и Московскому кредитному банку (МКБ), и Совкомбанку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"ФАС России согласовала ходатайства Московского кредитного банка (МКБ) и Совкомбанка на покупку 99,9% голосующих акций Азиатско-Тихоокеанского банка", — сообщили в пресс-службе ФАС.

В конце января ФАС получила два ходатайства на покупку АТБ: от Совкомбанка и от Московского кредитного банка.

Банк России в апреле взял АТБ на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре ЦБ приобрел допэмиссию банка на 9 миллиардов рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций. Эти акции ЦБ планирует выставить на открытый аукцион 14 марта и продать АТБ минимум за 6 миллиардов рублей.

В конце декабря зампред ЦБ Василий Поздышев сообщал, что письменную заинтересованность в участии в открытом аукционе проявили три структуры, в одном случае есть участие иностранного инвестора.