МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные депозитные рейтинги "Тинькофф банка" в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга в местной валюте до "Ba3" с "B1", прогноз — стабильный, говорится в сообщении агентства.

Одновременно агентство повысило базовую оценку кредитоспособности и скорректированную базовую оценку кредитоспособности банка до "ba3" с "b1". Краткосрочные депозитные рейтинги банка в иностранной и местной валюте подтверждены на уровне "Not-Prime".

"Рейтинговое действие обусловлено продемонстрированной устойчивостью к экономическим и кредитным циклам, что отражено устойчивой фиксацией высокой прибыльности, надежным контролем над кредитными рисками, способностью абсорбировать убытки и солидным запасом ликвидности", — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, отмечается, что доходы банка постепенно становятся все более диверсифицированными, но по-прежнему сильно зависят от бизнеса, связанного с кредитными картами.

"Банк сосредоточил свое внимание на клиентах с более высокими доходами, что привело к улучшению оценки кредитоспособности клиентов. Вместе со способностью быстро приспосабливаться к изменяющимся рыночным условиям это приведет к улучшению качества активов", — отмечает Moody's. Агентство ожидает, что банк будет по-прежнему успешно контролировать качество активов и его стоимость риска будет менее 7% в течение следующих года-полутора.

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф мобайл", "Тинькофф страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф центр разработки".

По данным БИР Аналитик, "Тинькофф банк" на 1 декабря занимал 27-е место в российской банковской системе с активами в размере 403,2 миллиарда рублей.