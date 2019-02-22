МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишенного лицензии Златкомбанка составила 320 миллионов рублей, при этом обнаружены признаки вывода активов из этой кредитной организации, сообщается на сайте Банка России.

"Временная администрация по управлению АО КБ "Златкомбанк" … установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем хищения наличных денежных средств, заключения сделок по реализации ценных бумаг и перечисления денежных средств компании, не обладающей способностью исполнить свои обязательства", — говорится в сообщении.

Активы банка, по оценке временной администрации, не превышают 622 миллионов рублей, обязательства составили 942 миллиона.

Банк России с 6 декабря отозвал лицензию у Златкомбанка в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. 25 января Центробанк подал заявление в арбитражный суд Москвы о признании Златкомбанка несостоятельным. Рассмотрение дела назначено на 11 марта.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 405-е место в банковской системе РФ.