МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), долго служившее драйвером роста всего рынка страхования жизни, уже в этом году перестанет демонстрировать рост, считают российские страховщики. В связи с этим они готовятся искать другие направления развития, которые станут новыми локомотивами рынка.

Как сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции глава комитета Всероссийского союза страховщиков по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин, средний рост этого рынка за последние пять лет составил 30%. При этом рост ИСЖ составил 53%, накопительного страхования жизни (включая пенсионное) — 18%, кредитного — 11%. В 2018 году страховщики жизни нарастили сборы на 32,8%, до 478 миллиардов рублей, опять же, в основном за счет ИСЖ.

Однако, согласно мнению многих страховщиков, ситуация находится на переломе. Как отметил, в частности, глава компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич, рынок страхования жизни действительно растёт, но если рассмотреть динамику роста в 2018 году поквартально и вычесть результаты лидера рынка — компании "Сбербанк страхование жизни" — то итог окажется более скромным.

"Рынок без Сбербанка вырос за 2018 год не на 33%, а на 16%. При этом в четвертом квартале рынок вырос всего на 5,5%. Это говорит о том, что на сегодняшний день рынок, конечно же, рос в основном за счёт инвестиционного страхования жизни, и этот активный рост в общем и целом, наверное, себя исчерпал. Если мы будем говорить о рынке инвестиционного страхования жизни, то в четвертом квартале он упал. Максимальный объём по ИСЖ был собран рынком во втором квартале 2018 года, и третий квартал, и четвертый квартал показали падение", — пояснил Гуревич.

РОСТА ЖДАТЬ НЕ СТОИТ

Эта тенденция скажется на рынке и в 2019 году, уверен Гуревич. Связано это с тем, что происходит насыщение рынка ИСЖ. Также, по его словам, дают о себе знать меры по регулированию этого сегмента. "На мой взгляд, если говорить о рынке инвестиционного страхования жизни, то он, конечно, в следующем году (в 2019 — ред.) не покажет роста и, возможно, даже покажет падение", — добавил он.

На регуляторные ограничения обратил внимание и глава "АльфаСтрахование-Жизнь" Алексей Слюсарь. При этом, по его словам, речь идет не о памятке, которая обязывает страховщиков подробно рассказывать клиенту о рисках при заключении договора ИСЖ. Слюсарь отмечает давление на страховую индустрию со стороны ЦБ в целом. Он также отметил факт насыщения рынка, но добавил, что свое влияние оказало снижение курса рубля в сентябре-октябре прошлого года, а также рост ставок по депозитам.

"Мы четко и однозначно видим приостановку людьми решений инвестиционных на долгий срок", — сказал Слюсарь. Более того, по его мнению, банки охладели к продаже инвестстрахования, а параллельно с этим развиваются продукты-субституты. В итоге компания дает неутешительный прогноз, что рынок ИСЖ в 2019 году упадет, если рассматривать его без участия лидера.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Как добавил Гуревич, в связи с этой новой тенденцией, наряду с уже классическими видами страхования, страховщикам и регуляторам будет необходимо предложить некие новые продукты. С ним согласился президент компании "МетЛайф" Александр Зарецкий.

"Что для нас, как для рынка в целом, важно в этом году?… Это диверсификация, прежде всего, с точки зрения продуктовой. То есть нам надо фокусироваться на новых продуктах, которые будут новыми лидерами по темпам роста", — сказал он.

Среди таких направлений Зарецкий назвал пенсионное страхование и долевое страхование жизни.

Зарецкий отметил, что для того, чтобы поддержать новые виды, которые в будущем станут драйверами роста в страховании жизни, необходимо улучшение налоговых стимулов и снятие регуляторных ограничений, которые пока не позволяют страховщикам делать удаленные продажи и использовать искусственный интеллект.

"Страхование жизни — это не тот продукт, который будет удаленно продаваться… Но, выходя в офлайн, мы все равно должны иметь определенные цифровые решения, определенные технологии, которые позволяют нашим дилерам, агентам, брокерам делать продажи более эффективными и более понятными для клиента. И что самое главное — позволяют обеспечить дальнейшее обслуживание, которое в наших продуктах является долгосрочным", — пояснил Зарецкий.