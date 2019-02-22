МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Совкомбанк, которому Федеральная антимонопольная служба разрешила приобрести 99,9% санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), примет решение об участии в аукционе по покупке банка по результатам due diligence и анализа ожидаемой синергии, сообщил РИА Новости председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

"В настоящий момент мы завершаем анализ. После подачи ходатайства в ФАС началось полноценное взаимодействие с ФКБС, и мы смогли получить доступ ко всем интересующим нас данным и информации по банку. Мы примем решение об участии в аукционе только по результатам due diligence и анализа ожидаемой синергии с нашим бизнесом", — приводит пресс-служба слова Гусева.

Цену, за которую банк готов купить АТБ, предправления Совкомбанка не раскрывает.

Банк России в апреле взял АТБ на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре ЦБ приобрел допэмиссию банка на 9 миллиардов рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций. Эти акции ЦБ планирует выставить на открытый аукцион 14 марта и продать АТБ минимум за 6 миллиардов рублей.

ФАС также согласовала ходатайство Московского кредитного банка на покупку 99,9% акций АТБ.