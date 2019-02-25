МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa работает над моделью оплаты по QR-коду в российских магазинах. Об этом пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников нескольких российских банков.

Как рассказали два собеседника, цель этого проекта — удешевить прием пластиковых карт для малого и среднего бизнеса. Это будет возможно за счет введения оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца. Для осуществления такой оплаты продавцу будет необходимо повесить на товар наклейку с QR-кодом. Код будет содержать данные о номере карты торговца.

Для оплаты покупки покупатель при помощи мобильного приложения (своего банка либо платежной системы) будет сканировать QR-код, указывать сумму платежа и подтверждать денежный перевод.

По мнению трех собеседников издания, платежная система планирует построить тарифы на эту услугу таким образом, чтобы себестоимость данной операции была чуть ниже, чем при стандартной оплате товаров и услуг.