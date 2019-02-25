МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa с 1 апреля снизит комиссию по приему карт в общественном транспорте, для некоторых платежей вплоть до трех раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"С 1 апреля 2019 года по картам Visa будет понижена комиссия, уплачиваемая эквайерами платежной системе за обработку транзакций в решениях по приему карт на транспорте. По некоторым размерам платежей вплоть до трех раз. Данное изменение обусловлено превалирующим количеством микроплатежей на общественном транспорте и будет стимулировать дальнейшее развитие безналичных платежей", — сообщили в компании.

Президент РФ Владимир Путин ранее в феврале раскритиковал высокие комиссии за эквайринг, назвав их "квазиналогом". Тема и до этого активно обсуждалась в последние месяцы, и все профильные ведомства — Минфин, Минпромторг, ФАС и ЦБ — выступили против прямого госрегулирования комиссий. При этом ЦБ заявил о возможности рассмотреть их снижение по социально значимым товарам и услугам.

Платежная система "Мир" готовит предложения по снижению комиссий за прием платежей по картам в социальной и транспортной сферах РФ, а также при крупных покупках, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НПСК) — операторе карты "Мир".