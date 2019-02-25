МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы Альфа-банка по МСФО в 2018 году выросла более чем в 1,5 раза — до 1,321 миллиарда долларов, сообщает банк.

"Чистая прибыль банковской группы за 2018 год выросла более, чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и достигла 1,321 миллиарда долларов США (против 798 миллионов долларов США по итогам 2017 года)", — говорится в релизе.

Совокупные активы банковской группы, куда входит сам Альфа-банк, ABH Financial и дочерние компании, выросли на 5,5% — до 47,2 миллиарда долларов по состоянию на 31 декабря 2018 года. Без учета эффекта от ослабления рубля рост активов составил 18,7%, отмечается в сообщении.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 7%, до 30,57 миллиарда долларов. При этом розничный портфель увеличился на 37,7%, до 6,07 миллиарда долларов, а корпоративный — на 1,4%, до 24,5 миллиарда. Обязательства группы за год увеличились на 4,3% и достигли 40 миллиардов долларов.

Объём чистого процентного дохода увеличился на 15,6%, до 2,011 миллиарда долларов, чистый комиссионный доход — также на 15,6%, до 978 миллионов долларов.

Капитал группы за отчетный период вырос на 12,8%, до 7,198 миллиарда долларов. Коэффициенты достаточности общего капитала и капитала первого уровня по стандартам "Базель III" по итогам 2018 года составили 18,2% и 17,3% соответственно.