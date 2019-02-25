МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Инвестиционный фонд Baring Vostok обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль уголовное дело в отношении топ-менеджеров фонда. Открытое письмо президенту опубликовано на сайте Baring Vostok.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца основателя Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" американца Майкла Калви и его партнера француза Филиппа Дельпаля по делу о хищении у банка 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк "Восточный" лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга банку были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

Помимо Калви и Дельпаля, содержащихся в "кремлевском централе", под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка", бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро", которому был выдан спорный кредит, Максим Владимиров.

"За последнее время в РФ суды и правоохранительные органы сформировали практику применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. Данное правоприменение исключает возможность давления на бизнес-партнеров в рамках корпоративных споров. Несмотря на требования законодательства, в отношении данных граждан судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в письме.

Уголовное преследование топ-менеджеров фонда Baring Vostok произошло на фоне корпоративного спора в банке "Восточный" — между фондами Baring Vostok с одной стороны, и российскими предпринимателями, акционерами банка — с другой, отмечает фонд.

"В связи с вышеизложенным просим Вас для целей обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования взять под личный контроль уголовное дело в отношении Д.М. Калви, В.Л. Абгаряна, И.Н. Зюзина, Ф. Дельпаля, М.С. Владимирова, А.С. Кордичева", — говорится в письме президенту РФ.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путину доложат о письме Baring Vostok. "Мне не известно, видел ли президент письмо и как оно передавалось. Но, по крайней мере, по опубликованному в СМИ о письме, безусловно, мы будем докладывать президенту", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видел ли президент это обращение.

Песков также сообщил, что Путину докладывают детали следственных действий в отношении топ-менеджеров инвестиционного фонда Baring Vostok, это резонансное дело. На просьбу уточнить, сможет ли президент взять подобное дело под личный контроль, Песков отметил, что "не хотел бы здесь фантазировать".

"Очевидно, что дело действительно весьма резонансное и, конечно, оно находится на особом контроле в тех службах, которые выполняют следственные действия. Что касается президента, конечно, ему докладываются какие-то детали, связанные со следственными действиями", — сказал Песков.