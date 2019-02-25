ЛОНДОН, 25 фев — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил главным экономистом профессора Оксфордского университета Беату Яворчик, она сменит Сергея Гуриева, покидающего банк по истечении контракта в сентябре, говорится в сообщении банка.

Яворчик, являющаяся в настоящее время профессором в Оксфорде, имеет докторскую степень по экономике, является гражданкой Польши и станет первой женщиной на этом посту, отмечает ЕБРР. До работы в Оксофорде экономист занималась исследовательской деятельностью во Всемирном банке в Вашингтоне.

Гуриев, занявший пост главного экономиста в 2016 году, вернётся к преподавательской деятельности в университете Sciences Po в Париже.