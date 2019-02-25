МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Альфа-банк начал процедуру присоединения "Балтийского банка", говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее совет директоров Альфа-банка решил присоединить санируемый им "Балтийский банк". Голосование акционеров по этому поводу завершилось 25 февраля, акционеры проголосовали за присоединение единогласно.

Как говорится в сообщении, Альфа-банк намерен направить в ЦБ РФ уведомление о начале процедуры реорганизации.

Банк России летом 2014 года сообщил о начале процедуры финансового оздоровления "Балтийского банка", входящего в сотню крупнейших в РФ. АСВ по итогам конкурсного отбора выбрало в качестве инвестора по оздоровлению Альфа-банк.

"Балтийский банк", по данным БИР Аналитик, на 1 декабря занимал 78 место по размеру активов среди банков РФ с объемом в размере 78,8 миллиарда рублей.