МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Евразийский банк развития в 2018 году заработал 66,4 миллиона долларов чистой прибыли, что в 1,6 раза больше результата за 2017 год (41,7 миллиона долларов), следует из отчетности банка.

Чистый процентный доход после резервов увеличился на 43% — с 62,5 миллиона долларов в 2017 году до 89,3 миллиона долларов в 2018 году. Чистый непроцентный доход при этом снизился на 27,5% — с 12,8 миллиона долларов до 9,3 миллиона долларов.

Активы банка выросли на 11,7% — с 3,3 миллиарда долларов до 3,7 миллиарда долларов. Капитал банка вырос на 1,7% — с 1,710 миллиарда долларов до 1,738 миллиарда долларов.

Объем просроченных свыше 90 дней займов в 2018 году снизился на 2,7%, до 23,2 миллиона долларов. Портфель займов клиентам в 2018 году после создания резервов вырос на 22,8%, до 1,65 миллиарда долларов. Объем резервов составил на 31 декабря 2018 года 66,2 миллиона долларов, за год этот показатель увеличился на 20%.

ЕАБР — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами-участниками банка также являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов.