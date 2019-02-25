МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Прибыль банковского сектора РФ в январе 2019 года составила 264 миллиарда рублей против 71 миллиарда рублей годом ранее, говорится в информационно-аналитических материалах ЦБ РФ "О развитии банковского сектора РФ в 2018 году и январе 2019 года".

"Прибыль банковского сектора за январь 2019 года составила 264 миллиарда рублей (против 71 миллиарда рублей рублей в январе 2018 года). На балансовые показатели финансового результата текущего года серьезное влияние оказали изменения в подходах учета отдельных операций. Детальная оценка влияния этих изменений на прибыль банков будет проведена по итогам первого квартала 2019 года", — говорится в материалах.

В январе 2019 года рентабельность активов по банковскому сектору не изменилась по сравнению с концом 2018 года и составила 1,5%. Кроме того, сохранилось преобладание прибыльных кредитных организаций: в январе 2019 года прибыль в размере 286 миллиардов рублей показали 359 кредитных организаций — это 75% банков, действовавших на 1 февраля 2019 года. Убыток в размере 21 миллиарда рублей показали 109 банков.

При этом результаты банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), в январе оказали незначительное влияние на общий финансовый результат: за месяц их прибыль составила 6 миллиардов рублей.

Чистая прибыль банковского сектора РФ за 2018 год составила 1,34 триллиона рублей, превысив результат 2017 года в 1,7 раза.

Вклады населения в банках РФ январе сократились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 27,7 триллиона рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Со стороны ресурсной базы наблюдалось сезонное снижение вкладов физических лиц – на 0,71 триллиона рублей (-1,4% с исключением влияния валютной переоценки)", — отмечает регулятор.

Банки в январе 2019 года нарастили объем кредитов компаниям на 0,8%, а физическим лицам — на 1,3%. "В январе сохранилась сложившаяся в 2018 году тенденция к росту корпоративного (в первую очередь рублевого) и розничного портфелей: объем кредитов нефинансовым организациям увеличился на 0,8%, физическим лицам – на 1,3%", — говорится в материале ЦБ.

По данным ЦБ на 1 февраля 2019 года кредиты компаниям и физлицам составили около 48,28 триллиона рублей. При этом размер активов банковского сектора в январе снизился на 2,08 триллиона рублей, до 89,92 триллиона.