МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Bank of America Corp. планирует сообщить своим сотрудникам в понедельник, что она исключит Merrill Lynch из названия отдельных подразделений, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на менеджеров банка.

"Bank of America планирует отказаться от именования Merrill Lynch для своего торгового и инвестиционного подразделения… банк также переименует основную часть своего бизнес управления активами просто в Merrill", — пишет издание, отмечая, что это ключевые подразделения банка, приобретенные в разгар финансового кризиса 2008 года.

Инвестиционное подразделение, а также отдел торговых операций с корпоративными клиентами раньше именовались Bank of America Merrill Lynch (BAML). Теперь отдел для корпоративных клиентов будет назван Bank of America, а отдел инвестиций и торговли — BofA Securities, сообщает издание. Merrill Lynch Wealth Management (отделения управления активами состоятельных клиентов) будет называться просто Merrill. Его логотип в виде быка сохранится.

Ребрендинг ознаменует собой конец эпохи, отмечает издание. "В отличие от других корпораций, которые были куплены во время кризиса, Merrill Lynch удалось выжить, по крайней мере, сохранив имя, после приобретения", — добавляет WSJ. По словам главного исполнительного директора банка Брайана Мойнихена, ребрендинг также отражает "путь объединения компании", который был начат еще 10 лет назад. Кроме того, подразделение для "сверхсостоятельных" клиентов U.S. Trust, приобретенное банком в 2007 году, теперь будет называться Bank of America Private Bank.

Bank of America Corp., основанный в 1904 году, — это многопрофильный финансовый институт. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo. В разгар финансового кризиса 2008 года Bank of America приобрел убыточный финансовый конгломерат Merrill Lynch. До 2013 года Merrill Lynch была дочерней компанией Bank of America, затем аналогичные подразделения банков были объединены в единые структуры, переняв и название.