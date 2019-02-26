МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыльВТБ по МСФО в 2018 году выросла на 48,9% и составила 178,8 млрд рублей, расходы на резервы сократились на 2,8% — до 167,1 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.

В четвертом квартале чистая прибыль ВТБ снизилась 12,7% — до 39,1 миллиарда рублей, отчисления в резервы выросли на 3,7%, до 55,7 миллиарда.

Таким образом, показатель чистой прибыли оказался лучше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль на уровне 175,8 миллиарда рублей по итогам 2018 года. Показатель чистой прибыли за четвертый квартал оказался также лучше консенсус-прогноза РИА Новости, аналитики ожидали ее на уровне 36,1 миллиарда рублей.

В то же время расходы на резервы оказались выше прогнозов аналитиков в 2018 году и в четвертом квартале, ожидания экспертов были на уровне 156,8 и 45,1 миллиарда рублей соответственно.

Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ за 2018 год вырос на 15,5%, розничных — на 18%, сообщается в отчетности банка по МСФО.

По состоянию на 31 декабря 2018 года кредиты юридическим лицам составили 8,439 триллиона рублей, кредиты физическим лицам — 2,989 триллиона рублей.

ВТБ признал убыток в 17,3 миллиарда рублей от потери контроля над украинской "дочкой".

Национальный банк Украины в декабре 2018 года сообщил об отзыве лицензии у дочернего банка ВТБ. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк хотел цивилизованно уйти с украинского рынка, мог выплатить остававшиеся примерно 100 миллионов долларов корпоративных и частных депозитов до конца следующего года, но ему не дали. В конце ноября регулятор признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной.

"Группа также списала отрицательную валютную переоценку балансов, связанных с операциями этого банка и ранее отраженных в капитале группы, на сумму 16,6 миллиарда рублей. Убыток от прекращения признания дочернего банка составил 17,3 миллиарда рублей", — отметил ВТБ.