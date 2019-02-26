МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Группа ВТБ планирует получить в рамках сделки по продаже "ВТБ Страхования" "Согазу" 14,6 миллиарда рублей не позднее 30 июня 2019 года, однако денежная составляющая сделки может уменьшиться на сумму до 3,6 миллиарда рублей в результате оценки некоторых активов "Согаза", следует из отчетности ВТБ.

ВТБ в октябре объявил о том, что сделка по покупке "Согазом" 100% "ВТБ Страхование" закрыта, в периметр сделки вошли все компании группы "ВТБ Страхование". ВТБ в результате сделки с "Согазом" получит 10% акций и место в совете директоров объединенной компании, а также денежную компенсацию.

"В качестве вознаграждения за продажу "ВТБ Страхования" группа получила 10% обыкновенных акций СК "Согаз" по предварительной справедливой стоимости в 55,8 миллиарда рублей и 14,6 миллиарда рублей, которые будут выплачены группе не позднее 30 июня 2019 года", — говорится в документах.

При этом, отмечается, что денежная часть сделки может быть уменьшена на сумму до 3,6 миллиарда рублей в зависимости от результатов оценки некоторых активов "Согаза", которые не были включены в предварительную оценку.