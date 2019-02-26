МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов подал заявление о мошенничестве, которое закончилось уголовным делом против инвестора Майкла Калви, сразу начальнику управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву и первому замглавы Следственного комитета РФ Игорю Краснову, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде.

"Заявление Юсупова Шерзода на имя генерала ФСБ Ткачева и генерала СК Краснова", — огласила материалы дела судья.

Мосгорсуд в настоящее время рассматривает жалобу на арест партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна.

Басманный суд столицы в рамках дела о хищении 2,5 миллиарда рублей 16 февраля на два месяца арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пять человек.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.