МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего разорившегося банка "Интеркоммерц", о банкротстве микрофинансовой компании "Домашние деньги" и ввел в ней процедуру наблюдения.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, арбитраж включил долг перед "Интеркоммерцем" в размере около 2,8 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов "Домашних денег". Временным управляющим должника утвержден Илья Габитов. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 27 августа. Суд привлек Банк России как микрофинансового регулятора к делу о банкротстве. Представитель ЦБ заявил в суде, что по представленным самими "Домашними деньгами" данным обязательства должника превышают его активы на 540,6 миллиона рублей.

Представитель АСВ ранее заявил в суде, что с апреля 2017 года МФО не исполняет свои обязательства перед "Интеркоммерцем". Представитель должника в суде в декабре заявил, что признаки банкротства отсутствуют, поскольку у компании есть дебиторская задолженность на 15 миллиардов рублей, к активному взысканию которой она намерена приступить. Но во вторник должник не представил доказательств платежеспособности. В апреле "Домашние деньги" допустили техдефолт по выпуску биржевых облигаций на 1,25 миллиарда рублей.

"Интеркоммерц" в лице АСВ в августе опубликовал на портале "Федресурс" сообщение о намерении требовать банкротства организации. В пресс-службе "Домашних денег" тогда заявили РИА Новости, что подача заявления еще не означает факт признания компании банкротом, поэтому пока суд не вынесет решение она будет вести свою деятельность и пытаться выполнить свои обязательства перед кредиторами. В компании добавили, что выплаты "Интеркоммерцу" по основному долгу должны быть начаты в 2019 году, а общая сумма долга перед банком — около 1,8 миллиарда рублей.

Физлица — кредиторы "Домашних денег" — в августе направляли в ЦБ письмо с просьбой оказать компании содействие в ее планах реструктуризации долга. Согласно письму, кредиторы-физлица, которым компания должна 1,7 миллиарда рублей, уверены, что это поможет процессу возврата средств. Но ЦБ 30 августа сообщил, что принял решение исключить компанию, основным бенефициаром которой является бизнесмен Евгений Бернштам, из государственного реестра микрофинансовых организаций в связи с неоднократными нарушениями требований закона и нормативных актов ЦБ.

Арбитраж Москвы в феврале признал обоснованным заявление "Русского трастового банка" о банкротстве самого Бернштама и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов. Суд включил обязательства бизнесмена перед банком в размере около 20 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 9 июля.