МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Количество платежей корпоративных клиентов Сбербанка во втором полугодии 2018 года увеличилось на 25 миллионов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, при этом 99,85% платежей совершаются онлайн, сообщил журналистам директор дивизиона "Транзакционный бизнес" банка Сергей Попов.

"Количество платежей, совершаемых нашими корпоративными клиентами, во втором полугодии 2018 года увеличилось на 25 миллионов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Из них онлайн-платежей сегодня — 99,85%", — сообщил он.

Глава Сбербанка Герман Греф в июне заявил, что Сбербанк ставит задачу перевести 100% услуг в онлайн-сервисы. В рамках этих планов банк формирует большую экосистему сервисов для населения и корпоративных клиентов.

Попов летом в интервью РИА Новости рассказал, что корпоративные клиенты Сбербанка уже тогда могли получить больше половины услуг через дистанционные каналы обслуживания, а к концу 2018 года планировалось, что этот показатель вырастет до 63%. Топ-менеджер тогда также отмечал, что онлайновая доступность ключевых сервисов для корпоративных клиентов банка до конца года увеличится до 90%.