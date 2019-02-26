МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российские банки в связи с реализацией положений международного стандарта МСФО 9 будут обязаны раскрывать дополнительные сведения по операциям с финансовыми активами в пояснениях к бухгалтерской отчетности, сообщила пресс-служба регулятора.

"Указание Банка России в связи с реализацией положений МСФО (IFRS) 9 устанавливает дополнительную обязанность раскрывать в пояснительной информации к бухгалтерской (финансовой) отчетности сведения", — говорится в сообщении.

В частности, банки будут обязаны раскрывать данные об объеме, составе, структуре и стоимости вложений в финансовые активы и обязательства, а также размере полученной прибыли от операций с ними; об изменении классификации финансовых активов и обязательств с одной категории на другую; о размере оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по обесцененным финансовым активам, его изменениях, а также о причинах его отличия от объемов резерва на возможные потери.

Кроме того, они будут раскрывать данные о стратегии управления риском по хеджируемым позициям, включая информацию об инструментах, типах и объектах хеджирования и эффективности хеджирования.

При этом небанковские кредитные организации освобождаются от раскрытия информации об основных характеристиках инструментов капитала и принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом.