МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Потери от ошибок искусственного интеллекта, в том числе финансовые, о которых говорил глава Сбербанка Герман Греф, неизбежны и допустимы на первом этапе использования технологии, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Ранее во вторник Греф заявил, что из-за ошибок искусственного интеллекта Сбербанк теряет миллиарды рублей незаработанной прибыли. При этом он отметил, что банк учится на каждой ошибке и калибрует систему искусственного интеллекта.

"Современный искусственный интеллект не является полноценным разумом. Это фактически результат обучения некой программы на наборе примеров. И выход обрабатываемого случая за пределы этих наборов примеров с определенной степенью вероятности может привести к ошибке… В таком случае компания, использующая искусственный интеллект, естественно, понесет убытки — денежные, а возможно, и репутационные", — прокомментировал старший аналитик Dr.Web Вячеслав Медведев.

Данное мнение разделяет и член совета директоров AT Consulting Антон Немкин. Он считает погрешности в работе технологии на начальном этапе вполне допустимыми. "При внедрении новых технологий компания всегда просчитывает возможные риски, в том числе и финансовые издержки. И это не означает, что процессы цифровизации нужно останавливать. Погрешности в работе на начальном этапе – это скорее зона допустимого отклонения, которая будет скорректирована впоследствии", — прокомментировал Немкин.

Виталий Соболь из "Эксперт РА" в свою очередь считает, что новость об ошибках искусственного интеллекта в Сбербанке можно рассматривать даже позитивно. Тот факт, что Сбербанк выявляет ошибки в работе искусственного интеллекта, свидетельствует, что банк критически подходит к использованию технологии.