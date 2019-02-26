МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Собственные средства российского банковского сектора на 1 января 2019 года за год выросли на 9,28%, до 10,3 триллиона рублей против 9,4 триллиона рублей годом ранее, следует из аналитических материалов Банка России "Обзор банковского сектора РФ".

Совокупные активы за год увеличились на 10,4% — по состоянию на 1 января 2019 года этот показатель составил 94 триллиона рублей (против 85,2 триллиона на 1 января 2018 года).

Чистая прибыль банковского сектора РФ за 2018 год составила 1,34 триллиона рублей, превысив результат 2017 года в 1,7 раза. В целом в секторе преобладают прибыльные кредитные организации: прибыль в размере 1,9 триллиона показали 382 кредитные организации, или 79% от количества действовавших на 1 января текущего года. Убыток в размере 575 миллиардов рублей в 2018 году был зафиксирован у 100 кредитных организаций (21%).

На финансовый результат сектора по-прежнему оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без этих банков прибыль банковского сектора за 2018 год составила 1,9 триллиона рублей.