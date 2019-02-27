МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Объем долгов граждан РФ перед банками достиг суммы в 14,86 трлн рублей в прошлом году, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Общероссийского народного фронта.

"По сравнению с 2017 годом средняя долговая нагрузка (соотношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу) российских семей увеличилась с 22 до 27%. Иными словами, граждане по-прежнему отдают банкам примерно пятую часть своих доходов", — пишет газета.

Около половины долгов россиян приходится на ипотечные кредиты.

Что касается разбивки по регионам страны, то больше всего займов оформлено в республиках Калмыкия, Тыва, Чувашия, а также в Иркутской области и Ханты-Мансийском АО.

Число россиян, которые не в состоянии погасить свои долги вовремя, сократился. Больше всего просроченных кредитов — в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.

По мнениюопрошенных изданием экспертов, долги россиян перед банками продолжат расти: в 2019 году она может увеличиться на 10–12% и достигнуть суммы в 16,3–16,6 трлн рублей.