СТОКГОЛЬМ, 27 фев — ПРАЙМ. Бывший президент Украины Виктор Янукович мог быть клиентом прибалтийского отделения Swedbank, через которое, предположительно, отмывались крупные суммы денег, сообщил телеканал SVT.

Как утверждает телеканал, Янукович якобы проводил незаконные финансовые операции через компанию Vega Holding Limited, у которой был счет в Swedbank.

Шведский телеканал SVT ранее опубликовал результаты расследования, которые показали, что через счета в Swedbank в период с 2007 по 2015 год прошли порядка 4 миллиардов евро, полученных нелегально. Журналисты проследили связь между Swedbank и клиентами Danske Bank, который в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение.