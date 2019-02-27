МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Страховая компания "РЕСО-Мед", предлагающая полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), покупает регионального медицинского страховщика "Надежда", стороны уже подписали предварительные документы, сообщила пресс-служба группы РЕСО.

"ООО "СМК "РЕСО-Мед" и акционеры АО МСО "Надежда" подписали предварительные документы по сделке. Покупка АО МСО "Надежда" реализует стратегию группы РЕСО по увеличению доли на рынке обязательного медицинского страхования в наиболее перспективных с экономической точки зрения регионах России. В соответствии с требованиями законодательства сделка подлежит согласованию регуляторами. Стороны договорились не разглашать сумму сделки", — говорится в сообщении.

Как сообщили в РЕСО, компания "Надежда" — лидер рынка ОМС в Красноярском крае (более 40% рынка) и в Хакасии (порядка 60% рынка). Она была основана в 1994 году и сейчас обслуживает по ОМС более 1,2 миллиона жителей Красноярского края и более 300 тысяч жителей Хакасии. РЕСО отмечает, что смена собственника никак не скажется на обязательствах "Надежды" перед клиентами.

Также в пресс-службе отметили, что в начале года "РЕСО-Мед" объявила о намерении приобрести московскую компанию "Медстрах". Согласно данным на сайте "Медстраха", по состоянию на начало февраля в компании застраховано более 1,2 миллиона жителей Москвы и еще порядка 46,5 тысячи жителей Московской области.

"После приобретения АО МСО "Надежда" и ООО "Медстрах" совокупная доля ООО "СМК "РЕСО-Мед" на рынке обязательного медицинского страхования составит 8,4%", — прогнозируют в РЕСО.