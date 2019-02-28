МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Банки РФ в январе 2019 года выдали гражданам 2,58 миллиона кредитов, что на 5% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитования увеличился на 19% и составил 550,61 миллиарда рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

"В январе текущего года было выдано 2,58 миллиона новых кредитов общим объемом 550,61 миллиарда рублей. Количество выданных кредитов выросло на 5%, а объемы кредитования выросли на 19% по сравнению с январем прошлого года, когда было выдано 2,46 миллиона кредитов на 463,81 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в январе был сегмент кредитов наличными. Общее количество таких кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 36%. В январе было выдано 1,13 миллиона кредитов наличными на общую сумму 298,12 миллиарда рублей. Средний чек по кредитам наличными вырос на 15% — с 229 до 263 тысяч рублей.

По данным ОКБ, количество новых кредитных карт снизилось в годовом отношении на 2%, а сумма одобренных лимитов выросла на 4%. В январе текущего года было выдано 729,99 тысячи карт с общим лимитом 54,55 миллиарда рублей. Средний лимит по карте вырос на 6%, до 75 тысяч рублей.

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в январе, показало отрицательную динамику, снизившись на 10% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов выросли на 3%. Всего за месяц было выдано 65,29 тысячи кредитов на 140,41 миллиарда рублей. Средний чек по ипотеке увеличился на 15%, до 2,15 миллиона рублей.

Количество новых автокредитов выросло на 1%, а объемы выдач — на 14%. В январе было выдано 35,37 тысячи кредитов на 29,23 миллиарда рублей. Средняя сумма нового автокредита выросла на 13%, до 826 тысяч рублей. Количество новых POS-кредитов снизилось на 5%, при этом объемы выдач выросли на 1%. В январе было выдано 608,60 тысячи POS-кредитов общим объемом 22,42 миллиарда рублей, средний чек по таким кредитам вырос на 6%, до 37 тысяч рублей.