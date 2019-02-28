МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. С 28 февраля начинает работать система быстрых платежей, позволяющая россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона. До этого месяц она работала в 11-ти банках в тестовом режиме. Регулятор сообщил, что система доказала работоспособность, были проведены тысячи операций. В настоящее время несколько банков уже подключились к системе, остальные будут делать это постепенно.

На текущий год ЦБ РФ установил нулевую комиссию для самих банков, поэтому и переводы первое время будут бесплатными. В дальнейшем регулятор и антимонопольная служба будут следить за тем, чтобы банки не завышали тарифы.

В целом опрошенные "Прайм" эксперты считают систему востребованной у банков и граждан. "Система позволит клиентам банков совершать переводы в режиме реального времени по простым идентификаторам, например, по номеру мобильного телефона, независимо от того, в каких кредитных организациях открыты счета отправителя и получателя перевода", – комментирует президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. При этом переводы можно делать не только с привязанных к картам счетов, но и с текущих счетов клиентов.

Сегодня объем мобильных платежей и, прежде всего, платежей через онлайн-приложения банков растет более чем на 40% в год, а по некоторым приложениям и способам оплаты мы видим кратное увеличение как числа, так и суммарного денежного объема переводов, говорит директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский. Таким образом, эта сфера нуждается в подобном сервисе.

ДВЕ СИСТЕМЫ

Присоединиться к системе хотят еще 98 банков, это может произойти в 2020-2021 годах. В ЦБ считают, что системно значимые игроки обязательно должны сделать это до конца текущего года, но единого мнения у двух главных российских банков на этот счет нет.

Крупнейший российский банк – Сбербанк – пока не спешит принять участие в системе. Его глава Герман Греф в январе говорил, что будет обсуждать с регулятором вопрос обязательного подключения, однако считает это "лишним шагом". Банк параллельно развивает свою систему денежных переводов по номеру телефона. К ней уже присоединились "Тинькофф банк" и Совкомбанк. Крупнейший российский банк допустил подключение и других участников.

ВТБ, напротив, активно участвует в системе быстрых платежей. Проект стартует с 28 февраля и будет доступен всем клиентам, заявила заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Дергунова. Аналогичной позиции придерживается и банк "Русский стандарт".

Таким образом, сейчас в стадии развития есть две среды – Банка России и Сбербанка. Они конкурируют между собой, поскольку являются параллельными друг другу по функционалу, указал младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

"Речь идет даже не столько о денежных потоках, сколько о контроле над персональной и финансовой информацией (кто, кому, сколько, с какой периодичностью)", — пояснил он.

Сейчас крупные розничные банки рассматривают возможность работы в обеих системах одновременно. Чтобы получить эксклюзивное использование клиентской базы этих банков Сбербанку, возможно, придется предложить им более выгодные условия. А вообще, чем больше конкуренции, тем лучше для конечных пользователей, полагает эксперт.

"Введение системы быстрых платежей, как мне кажется, не обрадовало Сбербанк, которому пришлось серьезно вложиться в создание столь успешного решения. Техническая и программная инфраструктура, ресурсы на поддержку, маркетинг – это все стоило недёшево, но дало Сбербанку неоспоримое преимущество перед более мелкими игроками банковского рынка и существенно потеснило даже некоторые платежные системы на рынке переводов между физлицами", — говорит Островский.

Теперь с введением системы быстрых платежей у банков, не имеющих своих систем быстрых переводов, появилась возможность без серьезных вложений сократить свое отставание от Сбербанка, преимущество которого по этому направлению нивелируется.

ВЫГОДНО И УДОБНО

Система в целом будет востребована, поскольку все кредитные организации стараются упростить клиентам проведение транзакций, уверены эксперты. Но многое будет зависеть от тарифов на обслуживание. Сейчас у Сбербанка нет комиссий на ряд операций, что очень нравится клиентам, отметил Островский.

"Введение платы за переводы, даже очень небольшой, может серьезно сказаться на популярности системы быстрых платежей, так как пользователям сложно переводить на платные сервисы после того, как они долгое время могли пользоваться ими или аналогичными бесплатно", — считает он.

Еще 40 банков хотят стать участниками системы быстрых платежей ЦБ

По мнению эксперта, ЦБ постарается умерить аппетит банков по размерам комиссий за переводы для привлечения конечных пользователей. Регулятор пытается обеспечить полный контроль за всеми финансовыми потоками, в частности, за транзакциями по переводам. Система быстрых переводов должна стать одним из элементов системы контроля.

Таким образом, все крупные банки подключатся к системе быстрых платежей – рано или поздно это станет обязательным, уверены эксперты.

"Система только запустилась, и кредитные организации сейчас смотрят, как она заработает. Так что подключение банков к системе — вопрос времени", — полагает Заблоцкий.

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, продолжат ли обе системы действовать параллельно, или в конечном итоге останется одна. Однако они уверены, что расходы на подключение, хотя и будут существенными для банков, со временем окупятся.

По словам Путиловского, это важные инфраструктурные проекты, а любая инфраструктура может иметь длительных сроки окупаемости, однако дает своим владельцам ключевые, вплоть до монополии, преимущества на рынке. Кроме того, на основе информации из этих систем можно выстроить большое количество прибыльных бизнес-направлений.