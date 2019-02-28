МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. ВТБ, второй по активам российский банк, пока не подключен к системе быстрых платежей, которая с 28 февраля запущена в промышленную эксплуатацию, сообщили РИА Новости три источника на банковском рынке.

Кроме того, в мобильном приложении одного из участников системы быстрых платежей ВТБ отсутствует в списке банков, клиентам которых можно перевести деньги по номеру телефона.

ВТБ начал тестировать сервис с декабря прошлого года. В пресс-службе ВТБ в среду заявляли РИА Новости, что банк с 28 февраля начнет предоставлять сервис всем своим клиентам.

Позднее в четверг в ВТБ РИА Новости сообщили, что банк продолжает тестировать систему быстрых платежей на ограниченном круге участников, пока не открыл доступ к сервису для всех клиентов.

"ВТБ участвует в проекте СБП. Мы продолжаем тестирование на ограниченном круге участников, чтобы в ближайшее время открыть доступ к сервису для всех клиентов банка", — сообщили в ВТБ.

Изначально о своем намерении опробовать систему в тестовом режиме объявили 12 участников платежного рынка — Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "АК Барс", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", платежный сервис Qiwi, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая Корона". Накануне Банк России сообщил РИА Новости, что 11 банков предоставили возможность мгновенных переводов через систему. Всего, по данным ЦБ, было проведено несколько тысяч операций.

Оператором системы быстрых платежей и ее расчетным центром является Банк России. В качестве операционного платежного клирингового центра системы выбрана компания НСПК (Национальная система платежных карт). Система должна позволить россиянам быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона.