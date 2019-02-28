МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Действие законопроекта об "ипотечных каникулах", внесенного в четверг группой депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, будет распространяться лишь на новые ипотечные договоры.

Исходя из текста законопроекта, он должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Однако его положения не будут распространяться на договоры кредита (займа), которые заключены с заемщиками-физлицами до вступления закона в силу. Таким образом, действие закона, в случае его принятия, будет распространяться исключительно на новые ипотечные договоры, а на действующие не будет.

Проект, подготовленный во исполнение поручений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года, предусматривает "ипотечные каникулы" сроком до шести месяцев, позволяющие заемщикам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. Рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней.

"Ипотечные каникулы" станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%, пояснял ранее журналистам Володин.

Помимо этого, законопроект отменяет обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности. Данная норма также будет применяться лишь в отношении новых договоров.