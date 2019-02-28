МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Вопрос возможного продления полномочий главы Сбербанка Германа Грефа будет решен с акционерами крупнейшего российского банка через несколько месяцев, заявил Греф во время телефонной конференции с аналитиками.

Греф в декабре 2017 года говорил, что уходить из банка до окончания контракта он не планирует, но у него есть два преемника на всякий случай. Пост президента — председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007 года. Акционеры Сбербанка переизбирали его три раза. Полномочия Грефа истекают к декабрю 2019 года.

"У меня, наверное, не было времени поговорить с акционерами — с нашими основными акционерами — ЦБ РФ, а также миноритарными акционерами пока не было коммуникации. Но я надеюсь, что к концу года мы сможем понять ситуацию. Если акционеры продолжают видеть меня во главе Сбербанка, то мы можем обсуждать, сколько я еще пробуду во главе Сбербанка и какие будут условия", — сказал Греф.

"Я думаю, что сейчас я не могу что-то заявлять со 100%-ной уверенностью,… он (контракт — ред.) отражает позицию акционеров. Пока разговор с ними не закончен, через несколько месяцев, я надеюсь, мы закончим с ними разговор на эту тему, с ЦБ и с миноритарными акционерами. Мы должны понимать, находимся ли мы на одной стороне, одинаково ли мы видим будущее и концепцию Сбербанка", — отметил он.

Основным акционером и учредителем Сбербанка является ЦБ РФ, его доля в уставном капитале составляет 50%+1 акция. Другими акционерами банка являются международные и российские инвесторы.