МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Банк России с 1 марта аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Жилстройбанка, следует из сообщения регулятора.

Лицензия аннулирована в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

"Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", — сообщает регулятор. В банк будет назначен ликвидатор.

Банк не является участником системы страхования вкладов.

По данным БИР Аналитик, на 1 января текущего года банк занимал 453 место в банковской системе РФ с активами в размере 424,9 млн рублей, собственные средства составляли 104,2 млн рублей.