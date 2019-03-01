МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска по итогам двух первых месяцев 2019 года стал богаче на 1,07 миллиарда долларов и вернулся в список 500 богатейших людей мира, при этом совокупное состояние богатейших россиян за отчетный период увеличилось на 19,31 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 25 человек. За январь-февраль увеличить свое состояние удалось всем российским бизнесменам, входящим в список BBI.

В частности, состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина за январь-февраль выросло на 1,63 миллиарда долларов, до 21,3 миллиарда. Среди россиян в списке BBI он стал богатейшим по итогам отчетного периода. На втором месте оказался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого выросло на 496 миллионов долларов — до 19,9 миллиарда. Тройку лидеров замыкает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с начала года увеличился на 1,44 миллиарда долларов, до 19,3 миллиарда.

Состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, оказавшегося по итогам января-февраля на четвертом месте рейтинга, выросло на 1,02 миллиарда долларов и достигло 18,5 миллиарда. Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов расположился на пятом месте, его богатство выросло на 2,39 миллиарда долларов, что стало самым большим увеличением капитала среди российских миллиардеров с начала года. Теперь его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов.

На шестой строчке рейтинга — Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием 15,8 миллиарда долларов (увеличение на 1,64 миллиарда долларов). Седьмое место занимает Роман Абрамович (Evraz), чье состояние выросло на 1,51 миллиарда долларов — до 15,6 миллиарда. Богатство Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре", увеличилось на 518 миллионов долларов — до 14,3 миллиарда. Крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко с капиталом в 14,1 миллиарда долларов (увеличение на 1,65 миллиарда) находится девятой строчке рейтинга, а на десятой — основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, его состояние выросло на 885 миллионов долларов — до 14 миллиардов.

Состояние Дерипаски, выбывшего из рейтинга 500 богатейших людей мира в июле 2018 года, по итогам первых двух месяцев увеличилось до 3,93 миллиарда. Таким образом, бизнесмен занял 25-е место среди богатейших россиян и 490-ое место в мировом рейтинге.