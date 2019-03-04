МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Держатели карт "Мир" смогут оплачивать товары и услуги с помощью смартфона благодаря запуску платежного сервиса Mir Pay, говорится в пресс-релизе платежной системы "Мир".

Пока новый сервис доступен владельцам телефонов на базе платформы Android. Первыми оценить его смогут клиенты Россельхозбанка, банков РНКБ, "Центр-инвест", "СМП Банка", банка "Россия", Уральского банка реконструкции и развития, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка.

"Платежная система "Мир" представила собственный мобильный платежный сервис Mir Pay. С сегодняшнего дня воспользоваться им могут держатели карт "Мир" – обладатели любых смартфонов на Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время банки завершают подготовку своих устройств для приема бесконтактных карт "Мир", и во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.