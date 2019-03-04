МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 27 февраля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 21 миллион долларов против оттока в 136 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Россия в течение двух последних недель показывала худший результат, чем развивающиеся страны в целом. В период по 27 февраля, согласно данным EPFR, с рынка ушел 21 миллион долларов, а за неделю по 20 февраля 136 миллионов… Среди ключевых факторов, которые привели к ухудшению показателей РФ, были опасения, связанные с объявлением нового пакета санкций против России", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

В целом же с начала 2019 года зафиксирован приток средств в фонды, инвестирующие в Россию, в 557 миллионов долларов, но фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), получили отток в 182 миллиона.

Совокупный недельный отток с развивающихся рынков составил 150 миллионов долларов против 471 миллиона долларов неделей ранее. Это самый длительный период оттока средств в регионе с сентября 2018 года. С начала же года зафиксирован совокупный приток в этот макрорегион — в 17,9 миллиарда долларов.

Отток из фондов Азиатско-Тихоокеанского региона и Австралии (APAC) за неделю составил 1,6 миллиарда долларов, из Китая — 788 миллионов. Нетто-приток в фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) за неделю составил 1,4 миллиарда долларов против 323 миллионов долларов неделей ранее.