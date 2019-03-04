МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку и Генпрокуратуре представить предложения, направленные на повышение ответственности для нелегальных кредиторов, говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам встречи главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с президентом.

По словам Набиуллиной, сейчас перед регулятором стоит проблема борьбы с "нелегальными кредиторами": они не зарегистрированы у ЦБ, при этом ведут незаконную рекламу своей деятельности и выкупают кредиты у микрофинансовых организаций, а затем "кошмарят людей". Сейчас, по ее словам, обсуждаются два варианта ужесточения: либо увеличение административной ответственности, так как штрафы сейчас очень низкие, либо введение уголовной ответственности. Как сообщила Набиуллина, выявлять нелегальных кредиторов ЦБ может "только вместе с Генпрокуратурой".

"Я вас прошу представить вместе с Генпрокуратурой два варианта. Направьте мне, пожалуйста, ваши предложения", — сказал Путин главе ЦБ.

"Мы ставим вопрос, что все-таки должен быть ограничен доступ к сайтам, которые рекламируют такую незаконную деятельность незаконных микрофинансовых организаций, увеличить ответственность – в том числе запретить микрофинансовым организациям, всем, в том числе законным, например, передавать кредиты незаконным коллекторским организациям", — также рассказала Набиуллина.

Путин в послании Федеральному собранию обращался к Банку России и правоохранительным органам с просьбой в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, чтобы защитить людей от мошенничества и вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов.