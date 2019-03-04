МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Дмитрия Ананьева, одного из бывших бенефициаров Промсвязьбанка (ПСБ), о прекращении производства по иску ПСБ в части требований к девяти иностранным юрлицам о незаконности сделок с участием ответчиков по выводу из банка около 33 миллиардов рублей и 506 миллионов долларов (в сумме — около 66 миллиардов рублей по текущему курсу).

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, представитель Ананьева, привлеченного к делу третьим лицом, заявил в суде, что спор в данной части неподсуден российскому суду. По мнению Ананьева, арбитраж Москвы может рассматривать требования только к десятому соответчику — нидерландской компании братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B.V., через которую они ранее контролировали ПСБ.

"В удовлетворении ходатайства отказать", — огласил резолютивную часть определения судья Иван Худобко.

ПСБ в лице временной администрации требует признать недействительными около тридцати сделок с ценными бумагами банка и связанных с ним компаний, которые бывшие акционеры банка продали самому банку. По мнению истца, все взаимосвязанные сделки, совершенные 14 декабря 2017 года — за день до объявления о санации ПСБ и введения в него временной администрации, — были направлены на вывод активов из кредитной организации. Рассмотрение дела продолжается.