МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Платежная система Union Card была исключена из реестра операторов платежных систем по собственному заявлению, следует из приказа ЦБ РФ от 28 февраля.

Накануне ЦБ сообщил, что исключил из своего реестра платежную систему Union Card.

"В связи с заявлением закрытого акционерного общества "Процессинговая компания "Юнион Кард" об исключении сведений о нем как операторе платежной системы "Юнион Кард" (Union Card) из реестра операторов платежных систем… приказываю внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 1 марта 2019 года сведений о закрытом акционерном обществе "Процессинговая компания "Юнион Кард" (г. Тольятти) как операторе платежной системы "Юнион Кард" (Union Card)", — говорится в приказе.

Согласно закону "О национальной платежной системе", в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ. Система была включена в реестр в 2012 году, в 2014 году была признана национально значимой.

Union Card была основана в 1993 году. Операторами услуг платежной системы были банк "Уралсиб" и Новикомбанк. В настоящее время сайт компании не работает.