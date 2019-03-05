МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Банковская система Великобритании достаточно сильна, чтобы противостоять экономическим потрясениям, которые будут сопровождать возможный выход страны из ЕС (Brexit) без заключения специального соглашения, говорится в протоколе февральского заседания Банка Англии (ЦБ), опубликованном во вторник.

"Показатели достаточности капитала основных банков Великобритании более чем в три раза выше, чем до финансового кризиса. Эти банки располагают большими резервами капитала, которые могут быть использованы для покрытия убытков, что позволит банкам продолжать кредитовать домохозяйства и предприятия… В результате, они будут устойчивы к наихудшему сценарию Brexit", — сообщается в релизе.

При этом признаётся, что Британия может пострадать из-за снижения спроса на местные активы со стороны иностранных инвесторов, что грозит усилением рыночной волатильности. Банк Англии не исключает также некоторых сложностей в оказании трансграничных финансовых услуг. Но отмечается, что, в свою очередь, и банки и страховые компании ЕС в случае "жесткого" Brexit могут столкнуться с более строгими требованиями в Великобритании, касающимися депозитов и британских гособлигаций.

На данный момент Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила парламенту способ преодоления кризиса вокруг предлагаемого правительством, но отвергаемого депутатами соглашения об условиях Brexit.

Мэй предложила палате общин провести голосование по предложению правительства 12 марта. Если документ будет в очередной раз отвергнут, парламентарии 13 марта проголосуют по вопросу, хотят ли они осуществить Brexit без "сделки" 29 марта. Если они выскажутся против этого сценария, то палата общин 14 марта сможет проголосовать за краткое, ограниченное продление статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе.