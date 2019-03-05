МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Новатэк" передал в залог Сбербанку 15% в ООО "Арктик СПГ-2" в рамках соглашения об открытии кредитной линии, говорится в материалах Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 4 марта. Доля передана в залог "до исполнения всех обеспечиваемых обязательств" по кредитной линии, соглашение об открытии которой было заключено 28 февраля.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках проекта планируется построить три технологические линии. Ожидаемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.