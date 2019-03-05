МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Восемь россиян вошли в первую сотню списка миллиардеров по версии журнала Forbes в 2019 году, лидером среди них стал Леонид Михельсон, в прошлом году уступивший первое место Владимиру Лисину, сообщило издание.

Совладелец "Новатэка" Михельсон занял 32-е место в списке миллиардеров, поднявшись с 64-го места годом ранее, его состояние за год увеличилось на 6 миллиардов долларов и достигло 24 миллиардов. На втором месте среди богатейших россиян по версии Forbes оказался основной бенефициар НЛМК Лисин. В мировом рейтинге он поднялся на 45-ю позицию с 57-ой, увеличив капитал на 2,2 миллиарда долларов, до 21,3 миллиарда.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов улучшил свое положение в списке миллиардеров Forbes, поднявшись на 47-ю строчку с 78-ой, его состояние оценивается в 20,7 миллиарда долларов против 16,4 миллиарда годом ранее.