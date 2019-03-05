МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 15 /2067/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4935-У от 17.10.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года № 639-П "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета /вклада/ и /или/ расторжения договора банковского счета /вклада/ с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета /вклада/, об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета /вклада/ с клиентом" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53884 от 25.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4967-У от 12.11.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года № 4482-У "О форме и порядке раскрытия кредитной организацией /головной кредитной организацией банковской группы/ информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53860 от 21.02.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 4981-У от 27.11.2018 "Об образцах форменной одежды, нагрудного знака /жетона/ и служебных удостоверений работников Российского объединения инкассации /РОСИНКАС/ Центрального банка Российской Федерации /Банка России/, выполняющих функции по обеспечению безопасности объектов Банка России, охране мест хранения денежных средств, ценностей и драгоценных металлов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 53147 от 25.12.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-420 от 28.02.2019 "О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Региональный Страховой Центр";

— приказ № ОД-421 от 28.02.2019 "О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страхового общества "Акцепт";

— приказ № ОД-422 от 28.02.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года № ОД-2772";

— приказ № ОД-431 от 28.02.2019 "Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о Закрытом акционерном обществе "Процессинговая компания "Юнион Кард" ЗАО "Процессинговая компания "Юнион Кард" /г. Тольятти/";

— приказ № ОД-435 от 1.03.2019 "Об уменьшении размера уставного капитала банка Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" ПАО "МИнБанк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-442 от 1.03.2019 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства" АО КБ "Жилстройбанк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-453 от 4.03.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Москва" /публичное акционерное общество/ КБ "Москва" /ПАО/ /г. Москва/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.02.2019.