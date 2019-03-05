МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Член совета директоров группы "Сафмар" Саид Гуцериев, председатель совета директоров группы компаний "Славянский мир" Владимир Лещиков, владелец холдинга "Норебо" Виталий Орлов и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошли в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes, сообщает издание на своем официальном сайте.

Гуцериев впервые вошел в список Forbes год назад — с 750 миллионами долларов. А преодолеть миллиардную отметку ему помогло то, что к нему перешли нефтяные и угольные активы группы "Сафмар", которыми раньше владел его дядя Саит-Салам, пояснило издание.

Лещикову принадлежат 92 гектара земли на МКАДе, на которых располагается рынок "Славянский мир". Компания сдает в аренду свыше 380 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости оптовым и розничным торговцам, приводит данные Forbes.

"Норебо" — крупнейший российский рыболовецкий холдинг, выручка группы, по оценке Forbes, превышает 50 миллиардов рублей. Стоимость компании издание оценило в 1,1 миллиарда долларов.

Состояние Бакальчук за год увеличилось с 600 миллионов до 1 миллиарда долларов, что сделало ее второй женщиной-миллиардером в России после президента компании Inteco Management Елены Батуриной. Росту состояния Бакальчук поспособствовал почти двукратный рост выручки Wildberries, пояснил Forbes.