МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскал более 2,1 миллиарда рублей с ООО "О1 Груп Финанс" (O1 Group Finance) и кипрской O1 Group Limited, входящих в O1 Group бизнесмена Бориса Минца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Взыскать солидарно 2 миллиарда 30 миллионов рублей стоимости облигаций и 100 миллионов просроченных платежей", — огласила решение судья.

Представитель ранее ПСБ сообщил в суде, что банк является владельцем облигаций, выпущенных O1 Group Finance, при этом кипрская компания выступила поручителем эмитента. В связи с допущенными дефолтами по выплате купонного дохода ПСБ в октябре направил соответчикам требование о досрочном погашении облигаций.

Как следует из материалов судебных разбирательств, O1 Group Finance в бизнес-группе Минца занималась привлечением финансов через выпуск ценных бумаг.

O1 Group в сентябре объявила, что принадлежавшие ей ФГ "Будущее" и O1 Properties, владеющая портфелем из 15 бизнес-центров в Москве, перешли к кипрской Riverstretch Trading & Investments Limited. Газета "Ведомости" в мае сообщала об отъезде Минца и троих его сыновей с семьями в Лондон.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка — Росимущество.