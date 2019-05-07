МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Группа Morgan Stanley оповестила, что в первом квартале 2020 года подаст в Банк России заявление о прекращении в РФ банковской деятельности. "Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения", — говорится в обнародованном на этой неделе отчете российского подразделения группы.

В 2019 году банк будет работать в текущем режиме, и осуществлять все рабочие процессы на постоянной основе.

В декабре 2018 года группа объявила о намерении реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии и перевода бизнеса в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании и оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.

ДОХОДЫ УПАЛИ

В компании объясняют реструктуризацию присутствия бизнес-подразделений банка на российском рынке необходимостью обеспечения максимальной операционной эффективности бизнеса ввиду снижения клиентской активности, которая была вызвана рядом причин, включая санкции.

Опрошенные "Прайм" эксперты в целом разделяют официальную версию. По их оценке, уход Morgan Stanley из России логичен на фоне резкого снижения комиссионных доходов.

"Так, с 2017 года в России фактически не было крупных IPO, на которых в основном зарабатывают западные инвестбанки. Серьезно снизилась активность по сделкам слияний и поглощений с участием западного капитала, в чем были сильны американцы", — отметил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Деятельность банка вообще довольно ограничена на территории РФ, напомнил замдиректора группы рейтинговых финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

"По состоянию на 1 апреля активы Morgan Stanley формировались МБК и денежными средствами. Кредитная организация показала отрицательный финансовый результат по итогам 2018 года по РСБУ", — указал он.

В условиях довольно слабых темпов развития финансового рынка РФ, а также с учетом позиций, которые на нем занимают инвестиционные направления крупнейших российских кредитных организаций, полезность существования выделенного подразделения в России действительно вызывает сомнения, полагает эксперт.

САНКЦИИ И ГЕОПОЛИТИКА

Эксперты признают, что санкции больно ударили по инвестбизнесу в России и негативно повлияли на ликвидность ценных бумаг на вторичном рынке РФ. Их введение закрыло рынок еврооблигаций для ряда российских компаний, кроме того, интерес иностранных инвесторов к российским активам также подвержен санкционному воздействию. Все это не позволяет Morgan Stanley достигать желаемых результатов, считает Пивень.

Безусловно, уход Morgan Stanley, одной из крупнейших финансовых организаций в мире, с российского рынка является показателем неблагоприятного инвестиционного климата, согласна руководитель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина.

"Кризисное состояние экономики и, как следствие, снижение клиентской активности, по всей видимости, повлияло на структуру доходов банка, мешая привлечению нового капитала. А усиление влияния административных структур на бизнес в целом негативно отразилось на всех иностранных компаниях", — отметила она.

При этом эксперт призывает не сбрасывать со счетов политический фактор. По ее мнению, не вызывает сомнений связь решения Morgan Stanley с ухудшением политических отношений между Москвой и Вашингтоном.

КОНКУРЕНЦИЯ СНИЗИТСЯ

По данным БИР Аналитик, на 1 апреля Морган Стэнли Банк занимал 202 место в банковской системе РФ с активами в 9 млрд рублей, собственные средства составляли 5,9 млрд рублей. Эксперты уверены, что при столь низкой доле его уход не отразится на банковском секторе РФ сколько-нибудь существенным образом. Отдельные сделки с российскими партнерами компания может обслуживать силами зарубежных подразделений и букировать их на групповых балансах, считает Пивень.

По мнению Суверова, уход Morgan Stanley из России приведет еще к большему усилению позиций российских госбанков на инвестбанковском направлении. Но вряд ли его примеру последуют другие игроки, такие как Citi, GP Morgan, Raiffeisen, SG, Unicredit и другие, так что массового исхода иностранцев из российского банковского рынка, где остаются выгодные прибыльные ниши, не ожидается. Тем не менее, конкуренция на инвестбанковском направлении, переживающем не лучшие времена, немного снизится.

Другой момент в том, что сворачивание их деятельности в принципе является не очень хорошим признаком, поскольку говорит о том, что перспективы развития финансового рынка в России таким компаниями видятся не очень радужными, заключил эксперт АКРА.