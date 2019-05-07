МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник впервые с ноября 2018 года превысила психологическую отметку в 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 17.44 мск биткоин дорожал на 3,22%, до 5,901 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,26%, до 5,903 тысячи долларов. При этом ранее в ходе торгов стоимость криптовалюты достигала отметки в 6,028 тысячи долларов, впервые с 14 ноября прошлого года преодолев уровень в 6 тысяч долларов.

Стоимость других популярных криптовалют также растет: Ethereum — на 3,95%, до 173,29 доллара, Ripple — на 0,34%, до 0,3019 доллара, Bitcoin Cash — на 0,10%, до 288,4 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 186,41 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 56% рынка.

Как прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов, криптовалюта растет в цене в связи с завершением "медвежьего" цикла, который длился ровно год, начиная с 15 декабря 2017 года. "Завершение цикла связано с тем, что инвесторы, которые не могли или боялись держать (криптовалюту — ред.), на падающем рынке избавились от позиций, и спрос превысил "давление" продавцов", — пояснил он.

По мнению эксперта, стоимость битокина дойдет до диапазона 6,3-6,5 тысячи долларов, однако после этого снизится. "С высокой вероятностью цены дойдут до этого уровня и отскочат вниз, поскольку инвесторы, заходившие ниже, захотят зафиксировать прибыль…. Вероятно, мы будем находиться в некоем диапазоне в течение полугода-года, прежде чем начнется новый цикл роста. Инвестиционная привлекательность биткоина осталась неизменной, поэтому рост, на мой взгляд, неизбежен", — добавил он.