МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Банк России за 2018 год резко сократил долю доллара в структуре резервов, одновременно нарастив долю юаня, евро и золота, следует из годового отчета регулятора.

Согласно документу, регулятор за 2018 год сократил долю доллара в структуре резервов вдвое — до 22,7% с 45,8%. Также ЦБ сократил долю фунта стерлингов — на 2,3 процентного пункта, до 6%.

При этом Банк России значительно нарастил долю юаня — до 14,2% с 2,8% и долю евро — до 31,7% с 21,7%. Кроме того, за прошлый год выросла доля золота в структуре резервов — на 0,9 процентного пункта, до 18,1%.

Наконец, увеличилась и доля прочих валют в общей структуре резервов — до 7,3% с 4,2%. В структуре активов Банка России в иностранной валюте и золоте к прочим валютам отнесены в том числе активы в японских иенах (4%), канадских (2,5%) и австралийских (0,8%) долларах. Остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны, указали в ЦБ.