МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Банк России в 2018 году получил убыток в размере 434,679 миллиарда рублей, годом ранее убыток составлял 435,308 миллиарда рублей, следует из годового отчета регулятора.

"В связи с образованием убытка по итогам отчетного года в сумме 434,679 миллиарда рублей отчисления в Резервный фонд Банка России и Социальный фонд Банка России не производились", — говорится в документе.

Регулятор уточняет, что на образование убытка повлияло проведение операций по предоставлению банкам средств на санацию за счет Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Вместе с тем, отрицательный финансовый результат также был вызван перечислением в 2018 году в федеральный бюджет доходов Банка России от участия в капитале Сбербанк по итогам 2017 года. При этом на убыток повлияло увеличение процентных расходов по депозитам на внутреннем рынке и выпущенным долговым обязательствам Банка России, а также увеличение расходов от операций с ценными бумагами.

ЦБ пояснил, что в 2018 году средства Резервного фонда Банка России в сумме 246,773 миллиарда рублей направлены на покрытие расходов по имущественным взносам Банка России в имущество АСВ, произведенных в целях выполнения своих функций. Расходы ЦБ в 2018 году выросли на 16% — до 877,113 миллиарда рублей, а доходы — в 1,5 раза и составили на отчетную дату 577,956 миллиарда рублей.

В прошлом году ЦБ указывал, что полученный отрицательный финансовый результат был вызван снижением процентных доходов, формированием резервов в связи с санациями крупных банков.