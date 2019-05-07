МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Количество операций по картам "Мир" выросло в 2018 году по сравнению с предыдущим годом более чем в шесть раз, объем совершенных по ним операций при этом увеличился более чем в пять раз, говорится в годовом отчете Банка России.

"Количество операций с картами "Мир" увеличилось по сравнению с 2017 годом более чем в шесть раз, объем операций – более чем в пять раз: до 5,4 триллиона операций на сумму 11,1 триллиона рублей", — сказано в документе.

При этом доля безналичных операций в общем количестве и объеме операций с картами "Мир" достигла 85,7% и 55,6% соответственно, операций по снятию наличных денег – 14,3% и 44,4% соответственно.

Одновременно выросла эффективность использования национальной карты: был перевыполнен целевой показатель доли объема внутрироссийских операций по картам "Мир" в общем объеме операций по платежным картам, который по итогам отчетного года при запланированных 12% фактически составил 14,5%, отметил регулятор.

По итогам 2018 года доля эмитированных кредитными организациями карт платежной системы "Мир" в общероссийской эмиссии платежных карт составила 19,2%.